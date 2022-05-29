Джеррард хочет видеть Суареса в «Астон Вилле»

Дата публикации: 29-05-2022

Экс-нападающий «Ливерпуля» и «Барселоны» Луис Суарес может вернуться в английскую Премьер-лигу.



В услугах уругвайца заинтересован лично наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард, сообщает Николо Скира.



Главный тренер «львов» хорошо знает Суареса со времен совместных выступлений в составе «Ливерпуля». Джеррард лично звонил форварду, чтобы убедить последнего присоединиться к его коллективу.



Вскоре контракт 35-летнего игрока с «Атлетико» завершит свою силу и Суарес будет свободным агентом.



В сезоне-2021/22 Ла Лиги уругвайский бомбардир сыграл 35 матчей за «матрасников» (11 голов и 3 ассиста).