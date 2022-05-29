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Источник: Мудрик прошел медосмотр в «Байере»

Дата публикации: 29-05-2022

Трансфер украинца находится на завершающей стадии.

«Байер» продолжает работу над подписанием вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Мануэль Вет, украинский футболист прошел медобследование для «фармацевтов».

В этом сезоне Мудрик, являющийся воспитанником «Металлиста», «Днепра» и «Шахтера», забил 2 гола и отдал 9 результативных пасов в 19 матчах за «горняков».

Ранее 21-летний игрок утверждал, что на данном этапе своей карьеры он хочет присоединиться именно к «Байеру».

«Transfermarkt» оценивает Мудрика в 9 000 000 евро. Его контракт с «Шахтером» в силе до 31.12.2016.

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