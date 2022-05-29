«Севилья» требует за Кунде 65 млн евро

Дата публикации: 29-05-2022

«Севилья» по-прежнему не хочет расставаться с центральным защитником Жюлем Кунде.



По сведениям журналиста Фабрицио Романо, «нервийцы» требуют за француза не менее 65 миллионов евро.



Свои выступления за «красно-белых» футболист начал в 2019 году, когда перешел в «Севилью» из «Бордо». Сумма сделки – € 25 млн.



В недавно завершившемся розыгрыше чемпионата Испании Кунде провел 43 матча на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и одним ассистом.



Текущий контракт центрбека с «Севильей» действителен до лета 2024 года.



Напомним, что «Барселона» хочет обменять Деста и Лангле на Кунде.