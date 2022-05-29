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«Севилья» требует за Кунде 65 млн евро

Дата публикации: 29-05-2022

«Севилья» по-прежнему не хочет расставаться с центральным защитником Жюлем Кунде.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, «нервийцы» требуют за француза не менее 65 миллионов евро.

Свои выступления за «красно-белых» футболист начал в 2019 году, когда перешел в «Севилью» из «Бордо». Сумма сделки – € 25 млн.

В недавно завершившемся розыгрыше чемпионата Испании Кунде провел 43 матча на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

Текущий контракт центрбека с «Севильей» действителен до лета 2024 года.

Напомним, что «Барселона» хочет обменять Деста и Лангле на Кунде.

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