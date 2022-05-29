«Севилья» требует за Кунде 65 млн евро
Дата публикации: 29-05-2022
«Севилья» по-прежнему не хочет расставаться с центральным защитником Жюлем Кунде.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, «нервийцы» требуют за француза не менее 65 миллионов евро.
Свои выступления за «красно-белых» футболист начал в 2019 году, когда перешел в «Севилью» из «Бордо». Сумма сделки – € 25 млн.
В недавно завершившемся розыгрыше чемпионата Испании Кунде провел 43 матча на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами и одним ассистом.
Текущий контракт центрбека с «Севильей» действителен до лета 2024 года.
Напомним, что «Барселона» хочет обменять Деста и Лангле на Кунде.