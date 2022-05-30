«МЮ» поборется с «Барселоной» за Невеша

Дата публикации: 30-05-2022

Издание «The Sun» сообщает, что «МЮ» поборется за Рубена Невеша, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону».



Среди претендентов на 25-летнего португальца также значится «Барселона». Сам хавбек готов рассматривать клубы, которые в следующем сезоне будут играть в ЛЧ. Ранее сообщалось, что футболист является приоритетной целью для «Арсенала».



Невеш – воспитанник «Порту». За «драконов» он выступал до 2017 года, после чего перебрался в «Вулверхэмптон». За его переход англичане заплатили 17 млн фунтов.



В текущем сезоне в активе полузащитника 36 встреч (4 забитых мяча, 2 ассиста). Его соглашение с «волками» истекает летом 2024 года.



Transfermarkt.de оценивает португальца в 40 млн евро.