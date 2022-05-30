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Корреа хочет покинуть «Атлетико»

Дата публикации: 30-05-2022

Форвард сборной Аргентины готов сменить клубную прописку.

Анхель Корреа, права на которого принадлежат мадридскому «Атлетико», рассматривает варианты с продолжением карьеры в другой команде.

По данным «Marca», 27-летний футболист недоволен тем, что получал мало игровой практики в Лиге чемпионов. В минувшем розыгрыше Корреа всего трижды выходил в стартовом составе «матрасников».

Напомним, что контракт аргентинца с командой Диего Симеоне действителен до лета 2026 года. Соглашение стороны продлили этой 4 января.

Интернет-ресурс Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 000 000 евро.

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