«Арсенал» может приобрести защитника «Интера»

Дата публикации: 30-05-2022

По информации «The Sun», «пушкари» претендуют на Федерико Димарко, выступающего за итальянский «Интер».



«Арсеналу» в связи с травмой Кирана Тирни нужен игрок на позицию левого защитника. «Нерадзурри» готовы расстаться с Димарко и хотят получить за него порядка 20 млн евро.



Итальянец обучался футболу в структуре «Интера», но в 2017 году ушел из клуба. Его возвращение в миланскую команду состоялось через год. В сезоне 2021/2022 на счету Димарко 42 поединка (2 забитых мяча, 5 голевых пасов). Соглашение 24-летнего Федерико с «Интером» истекает в июне 2026 года.



Рыночная стоимость фулбека равняется 16 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



В прошлом году Димарко впервые пригласили в национальную сборную Италии.