«Милан» определился с основными трансферными целями

Дата публикации: 30-05-2022

Новоиспеченный чемпион Италии хочет подписать несколько новичков.



Как сообщает издание «La Gazzetta dello Sport», в «Милане» определились с тремя главными целями. Стефано Пиоли попросил подписать защитника «Торино» Глейсона Бремера, полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша и вингера «Ромы» Николо Дзаньоло.



Отмечается, что руководство «россонери» уже контактировало со всеми игроками.



Рыночная стоимость 25-летнего бразильца Бремера – 30 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»). 24-летний португалец Саншеш также оценивается в 30 млн евро. Что касается 22-летнего итальянца Дзаньоло, то он стоит порядка 33 миллионов евро.