«Тоттенхэм» готов продать Ло Чельсо за 20 млн евро

Дата публикации: 30-05-2022

Джованни Ло Чельсо, арендованный «Вильярреалом», может продолжить выступление за испанскую команду на постоянной основе.



Руководство «желтой субмарины» рассчитывает выкупить контракт хавбека, права на которого принадлежат «Тоттенхэму». Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал», также хочет сохранить Ло Чельсо в своей команде.



Подробности возможной сделки появились в «Твиттере» Фабрицио Романо. Инсайдер отметил, что лондонцы готовы продать 26-летнего полузащитника за 20 000 000 евро. Однако стороны пока не договорились по условиям перехода.



«Вильярреал» арендовал Ло Чельсо в зимнее трансферное окно. В завершившемся сезоне на счету аргентинца 22 встречи за испанскую команду (1 забитый мяч, 1 голевой пас).