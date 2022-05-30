Филлипс хочет перейти в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 30-05-2022

«Manchester Evening News» пишет, что ближайшим летом Кэлвин Филлипс может сменить «Лидс» на «Ман Сити». Интерес к хавбеку также проявляет «МЮ». Однако самому футболисту больше импонирует вариант с переходом в стан «горожан».



В летнее межсезонье «манкунианцы» займутся поисками опорника на место покинувшего команду Поля Погба. Основным вариантом для «Манчестер Юнайтед» считается Френки де Йонг, уже работавший с Эриком тен Хагом в «Аяксе».



«Сити» также рассчитывает подписать игрока в центр полузащиты. «Горожане» рассматривают Филлипса в качестве замены Фернандиньо. Бразилец ушел из клуба в связи с истечением контракта, решив завершить карьеру на родине.



Контракт Филлипса с «Лидсом» действует до лета 2024 года.