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ЦСКА предлагает Николичу 2 млн евро в год

Дата публикации: 30-05-2022

«Спорт-Экспресс» утверждает, что ЦСКА начал переговоры с Марко Николичем, ранее работавшим в «Локомотиве».

Источник уточняет, что «армейцы» подготовили для 42-летнего специалиста 2-летнее соглашение с годовой зарплатой в 2 млн евро. У Николича также есть предложение от «Партизана».

Самому тренеру больше нравится вариант с командой из Белграда, где у него есть возможность победить в Кубке или чемпионате Сербии. В «Партизане» зарплата Николича будет на порядок ниже, чем в ЦСКА. Однако вариант с возвращением в РПЛ для серба в настоящий момент не является приоритетным.

В Белграде ожидают, что экс-наставник «Локомотива» определится со своим будущим на следующей неделе.

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