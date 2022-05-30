ЦСКА предлагает Николичу 2 млн евро в год

Дата публикации: 30-05-2022

«Спорт-Экспресс» утверждает, что ЦСКА начал переговоры с Марко Николичем, ранее работавшим в «Локомотиве».



Источник уточняет, что «армейцы» подготовили для 42-летнего специалиста 2-летнее соглашение с годовой зарплатой в 2 млн евро. У Николича также есть предложение от «Партизана».



Самому тренеру больше нравится вариант с командой из Белграда, где у него есть возможность победить в Кубке или чемпионате Сербии. В «Партизане» зарплата Николича будет на порядок ниже, чем в ЦСКА. Однако вариант с возвращением в РПЛ для серба в настоящий момент не является приоритетным.



В Белграде ожидают, что экс-наставник «Локомотива» определится со своим будущим на следующей неделе.