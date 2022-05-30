01:50 ()
Свернуть список

В «Наполи» решили продать Кулибали

Дата публикации: 30-05-2022

Руководство «неаполитанцев» готово к расставанию с 30-летним сенегальцем.

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали в грядущее трансферное окно покинет команду из Неаполя. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство итальянского клуба окончательно приостановило переговоры с 30-летним футболистом после того, как он сам отказался от продления контракта.

Действующий трудовой договор центрбека рассчитан до лета 2023, поэтому «Наполи» намерен продать его этим летом.

Также отмечается, что в услугах Калиду заинтересованы «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома».

В прошлом сезоне Кулибали провел 34 матча, в которых забил три гола и отдал три результативных паса.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close