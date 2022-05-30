В «Наполи» решили продать Кулибали

Дата публикации: 30-05-2022

Руководство «неаполитанцев» готово к расставанию с 30-летним сенегальцем.



Защитник «Наполи» Калиду Кулибали в грядущее трансферное окно покинет команду из Неаполя. Об этом сообщает Sport.es.



По информации источника, руководство итальянского клуба окончательно приостановило переговоры с 30-летним футболистом после того, как он сам отказался от продления контракта.



Действующий трудовой договор центрбека рассчитан до лета 2023, поэтому «Наполи» намерен продать его этим летом.



Также отмечается, что в услугах Калиду заинтересованы «Барселона», «Ювентус», «Интер» и «Рома».



В прошлом сезоне Кулибали провел 34 матча, в которых забил три гола и отдал три результативных паса.