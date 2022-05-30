«Ливерпуль» контактировал с Дембеле
Дата публикации: 30-05-2022
«Мерсисайдцы» хотят подписать французского вингера.
«Ливерпуль» продолжает рассматривать различные варианты усиления состава в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает Sport.es, «красные» контактировали с Усманом Дембеле, пытаясь узнать отношение игрока к возможному переходу.
Источник утверждает, что «Ливерпулю» придется сразиться за 25-летнего футболиста с «Челси». «Барса» также не оставляет попыток продлить контракт с французом.
Дембеле перебрался в каталонский клуб из «Боруссии» (Дортмунд) в 2017 году. Сумма трансфера составила 140 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Усман стал лучшим ассистентом топ-5 лиг. В 21 матче Ла Лиги он записал на свой счет 13 голевых пасов.