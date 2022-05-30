«Ливерпуль» контактировал с Дембеле

Дата публикации: 30-05-2022

«Мерсисайдцы» хотят подписать французского вингера.



«Ливерпуль» продолжает рассматривать различные варианты усиления состава в ближайшее летнее трансферное окно.



Как сообщает Sport.es, «красные» контактировали с Усманом Дембеле, пытаясь узнать отношение игрока к возможному переходу.



Источник утверждает, что «Ливерпулю» придется сразиться за 25-летнего футболиста с «Челси». «Барса» также не оставляет попыток продлить контракт с французом.



Дембеле перебрался в каталонский клуб из «Боруссии» (Дортмунд) в 2017 году. Сумма трансфера составила 140 миллионов евро.



В сезоне-2021/22 Усман стал лучшим ассистентом топ-5 лиг. В 21 матче Ла Лиги он записал на свой счет 13 голевых пасов.