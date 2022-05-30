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«Ливерпуль» контактировал с Дембеле

Дата публикации: 30-05-2022

«Мерсисайдцы» хотят подписать французского вингера.

«Ливерпуль» продолжает рассматривать различные варианты усиления состава в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Sport.es, «красные» контактировали с Усманом Дембеле, пытаясь узнать отношение игрока к возможному переходу.

Источник утверждает, что «Ливерпулю» придется сразиться за 25-летнего футболиста с «Челси». «Барса» также не оставляет попыток продлить контракт с французом.

Дембеле перебрался в каталонский клуб из «Боруссии» (Дортмунд) в 2017 году. Сумма трансфера составила 140 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Усман стал лучшим ассистентом топ-5 лиг. В 21 матче Ла Лиги он записал на свой счет 13 голевых пасов.

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