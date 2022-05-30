Арнаутович попал в сферу интересов «Ювентуса»

Дата публикации: 30-05-2022

«Бьянконери» готовят неожиданный трансфер.



Как известно, нападающие «Ювентуса» Дибала и Бернардески 1 июля покинут Турин из-за истекающих контрактов. В этой связи наставнику «старой синьоры» Массимилиано Аллегри придется искать им достойную замену в период летнего трансферного окна.



Кроме того, издание «Football Italia» пишет, что «Ювентус» не собирается выкупать Альваро Морату, за которого мадридский «Атлетико» просит 35 000 000 евро.



Учитывая это, боссы итальянского гранда решили принять довольно неожиданное решение о приглашении в команду центрфорварда «Болоньи» Марко Арнаутовича.



По ходу сезона 33-летний исполнитель был задействован в 33 матчах Серии А (14 голов).



Стоит добавить, что австриец только в начале этого футбольного года стал игроком «Болоньи». До этого он на протяжении двух лет выступал в китайской Суперлиге за «Шанхай Порт».