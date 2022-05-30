«Бавария» активизировала переговоры по трансферу Мане

Дата публикации: 30-05-2022

Переговоры по переходу Садио Мане в «Баварию» перешли в активную фазу. Об этом рассказал Фабрицио Романо.



Вингер «Ливерпуля» решил сменить команду, о чем были осведомлены в «Баварии». Однако сенегалец не спешил форсировать события, решив максимально сконцентрироваться на финале Лиги чемпионов, потому переговоры так и не были завершены.



Ранее ряд источников сообщали, что игрок недоволен своей зарплатой в «Ливерпуле». В английском клубе он ежегодно получает 12 млн евро без вычета налогов. По размеру зарплаты Мане не входит в топ футболистов клуба.



В минувшем сезоне Садио провел за «Ливерпуль» 51 игру, отметившись 23 голами и 5 результативными пасами. Соглашение Мане с «мерсисайдцами» рассчитано до лета 2023 года.