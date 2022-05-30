Источник: Зидан не возглавит «ПСЖ»

Дата публикации: 30-05-2022

По данным ресурса «Téléfoot», Зинедина Зидана не будет в «ПСЖ». Руководство «красно-синих» отказалось от идеи пригласить 49-летнего специалиста на пост наставника команды.



Именно Зидан считался основной целью боссов «Пари Сен-Жермен», но специалист ответил отказом на предложение клуба. Проект парижской команды не убедил его.



Источник отметил, что в финальный шорт-лист кандидатов на должность наставника «ПСЖ» вошли Галтье, возглавляющий «Ниццу», Мотта, работающий со «Специей», Аморим, руководящий «Спортингом», а также Консейсау, тренирующий «Порту».



Примечательно, что Маурисио Почеттино, который в настоящий момент руководит парижанами, не планирует покидать команду. Соглашение с аргентинским специалистом истекает в июне 2023 года.