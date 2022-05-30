«Спартак» перейдет под управление «Лукойла»

Дата публикации: 30-05-2022

Иван Карпов поделился очередным инсайдом, касающимся «Спартака». В скором времени в московской команде может смениться руководство.



Вагит Аликперов, которому принадлежит часть акций «красно-белых», продаст ее «Лукойлу». Леонид Федун сохранит свою долю в клубе, но не будет осуществлять оперативное управление командой.



Журналист подчеркнул, что размер дотаций в «Спартак» сократится. Именно из-за этого ранее решено было закрыть «Спартак-2», завершивший сезон на 7-м месте в ФНЛ.



Первая команда «красно-белых» с 38 набранными очками финишировала на 10-й строчке в РПЛ. При этом «Спартаку» удалось победить в финале Кубка России. В решающей встрече, проходившей 29-го мая, подопечные Паоло Ваноли оказались сильнее «Динамо» (2:1).