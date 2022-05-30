Семин анонсировал скорое возвращение к тренерской работе

Дата публикации: 30-05-2022

Юрий Семин в скором времени может получить работу в одном из клубов РПЛ. Об этом сообщил сам экс-наставник «Локомотива», который посетил финальный поединок Кубка России и успел пообщаться там с журналистами.



«Когда вернусь в РПЛ? Вероятно, скоро. Есть ли у меня предложения? В настоящий момент рассматриваю все варианты», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».



Наибольшего успеха Семин добился как тренер «Локомотива». Под его руководством «железнодорожники» трижды побеждали в чемпионате России, 6 раз выигрывали в Кубке страны и трижды в Суперкубке России.



В августе 2021 года Семин возглавил «Ростов», но ушел из клуба, не проработав там и 2 месяцев. После этого 75-летний специалист оставался без работы.