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«Реал» предложил «Монако» 70 млн евро за Тчуамени

Дата публикации: 30-05-2022

Джанлука Ди Марцио на своем сайте рассказал, что «Реал» рассматривает вариант с подписанием Орельена Тчуамени, выступающего за «Монако».

Мадридцы готовы выложить за 22-летнего хавбека 70 млн евро. Однако «монегаски» рассчитывают получить за своего игрока не меньше 80 миллионов.

Ранее СМИ писали, что «Реал» договорился с Тчуамени по условиям контракта, который будет рассчитан на 5 лет.

Француз обучался футболу в академии «Бордо». За «Монако» Орельен выступает с января 2020 года. В сезоне 2021/2022 в его активе 50 встреч (5 забитых мячей, 3 ассиста).

Соглашение опорного полузащитника с «Монако» действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на Тчуамени равняется 40 млн евро («Transfermarkt»).

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