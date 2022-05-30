«МЮ» может подписать полузащитника «Барселоны» Гави

Дата публикации: 30-05-2022

В услугах Гави заинтересован «Ман Юнайтед». Информация появилась в «Twitter» Экрема Конура.



Правами на полузащитника владеет «Барселона». Однако каталонцам пока не удается согласовать с ним новый контракт. По действующему соглашению Гави останется игроком «сине-гранатовых» до конца сезона 22/23. Среди претендентов на 17-летнего игрока также значатся «Бавария» и «Ливерпуль».



В сезоне 21/22 Гави появлялся на поле в футболке «Барселоны» в 47 встречах, отметившись в них 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.



Стоимость хавбека составляет 60 000 000 евро (данные с портала Transfermarkt.de).



С 2021 года Гави вызывается в испанскую сборную.