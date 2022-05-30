«Реал» хочет продлить контракт со своей звездой

Дата публикации: 30-05-2022

Бразильский футболист имеет все шансы на то, чтобы остаться в Мадриде до 2028 года.



Автор победного гола в финале Лиги чемпионов в ворота «Ливерпуля» Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом», о чем утверждает журналист Фабрицио Романо.



По его информации, в ближайшее время 21-летний вингер получит предложение о продлении соглашения с клубом до лета 2028 года.



Бразилец защищает цвета «галактикос» с 2018 года. По ходу сезона 2021/2022 он принял участие в 52 матчах во всех соревнованиях, отметившись 22 голами и 20 ассистами.



Transfermarkt.de оценивает Жуниора в 100 000 000 евро.