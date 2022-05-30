Алексис Санчес заинтересовал «Галатасарай»

Дата публикации: 30-05-2022

Центрфорвард миланского «Интернационале» может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Речь о 33-летнем Алексисе Санчесе. В услугах футболиста заинтересован «Галатасарай». Об этом передает «Fotomac».



Стамбульский клуб, работающий над усилением состава после провального сезона (13 место), обратил внимание на опытного чилийца. Ранее стало известно, что Алексис хочет покинуть лагерь «черно-синих» этим летом.



Однако, окажется ли Санчес в «Галатасарае», будет зависеть от нового президента клуба, который будет утвержден уже 1 июля.



Напомним, нападающий примкнул к «Интеру» в 2018 году будучи свободным агентом. До этого он успел поиграть за «Кобрелоа», «Удинезе», «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Барселону», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».