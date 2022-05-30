Из Мадрида – в Лондон? Лунин заинтересовал еще один клуб АПЛ

Дата публикации: 30-05-2022

По информации «Sunday Mirror», «Вест Хэм» проявляет интерес к украинскому вратарю Андрею Лунину. Уже в ближайшее время лондонский клуб планирует начать переговоры с «Реалом» о переходе 23-летнего игрока, желая арендовать его на 1 год с опцией выкупа.



Стоит отметить, что основным кипером в составе «молотобойцев» считается поляк Лукаш Фабиански, резервистом которого был арендованный у «ПСЖ» Альфонс Ареоля. Именно на место последнего «Вест Хэм» хочет взять украинского стража ворот.



Ранее была информация, что Лунин попал в сферу интересов других английских клубов – «Тоттенхема» и «Лестера». Также сообщалось об интересе к Андрею со стороны испанского «Вильярреала».



Лунин не прочь сменить клубную прописку, так как практически не имеет игровой практики за спиной у Тибо Куртуа. В этом сезоне он провел всего две игры в чемпионате Испании.