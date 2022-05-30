Новичок Серии A присоединился к борьбе за Белотти

Дата публикации: 30-05-2022

Контракт центрального нападающего итальянского «Торино» Андреа Белотти подходит к концу уже после завершения этого сезона, но опытный футболист до сих пор не определился с тем, нужно ли ему продлевать соглашение с клубом, за который он выступает уже почти семь лет.



Еще в начале прошлой зимней трансферной кампании президент «быков» Урбано Кайро заявлял об уходе Белотти летом 2022 года. Однако теперь позиция клуба резко сменилась противоположной, из-за чего Андреа получил предложение по новому контракту.



При этом отмечается, что интерес к нему со стороны других клубов из-за этого не снизился. В частности, новичок итальянской Серии A, «Монца», по сообщению «Repubblica», присоединилась к гонке за право подписать контракт с 28-летним форварду.



Конкурировать «бело-красным» придется, в том числе, с миланским «Интером», который считает запросы «Сассуоло» по поводу Джанлуки Скамакки в 40 млн евро несколько завышенными, особенно когда на рынке есть исполнитель в статусе свободного агента.



В этом сезоне Белотти отыграл 23 матча (8 забитых мячей и 1 голевой пас).