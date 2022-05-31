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«Крылья Советов» выкупили у «Спартака» Гапонова

Дата публикации: 31-05-2022

«Крылья Советов» воспользовались опцией, позволяющей выкупить контракт Ильи Гапонова, ранее принадлежавшего «Спартаку». Информация об этом появилась на сайте самарского клуба.

Ранее о намерении «Крыльев Советов» оформить полноценный трансфер защитника сообщал «Чемпионат».

Гапонов находился в структуре столичного клуба с 2018 года. Весной 2019 года он дебютировал за основу «Спартака». Всего на счету футболиста 23 игры за «красно-белых» (без результативных действий).

«Крылья Советов» взяли Гапонова в аренду в феврале 2022 года. За самарскую команду центрбек провел 6 встреч, отметившись 1 ассистом.

Рыночная стоимость 24-летнего россиянина равняется 0,5 млн евро («Transfermarkt»).

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