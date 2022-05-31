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Агент Лукаку проведет переговоры с «Интером» по поводу возвращения футболиста

Дата публикации: 31-05-2022

Себастьян Ледуре, работающий с Ромелу Лукаку, 31-го мая прибудет в Милан, где у него запланирована встреча с представителями «Интера». Темой переговоров будет возвращение форварда «Челси» в миланскую команду, цвета которой он защищал в 2019-2021 годах. Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Николо Скира.

Инсайдер отметил, что лондонцы готовы расстаться с бельгийцем, которого они приобрели прошлым летом за 113 млн евро. «Аристократы» согласны на аренду или продажу нападающего.

В сезоне 2021/2022 в активе Ромелу 15 забитых мячей и 2 результативные передачи в 44 встречах за «Челси».

Контракт 29-летнего игрока с лондонцами действует до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость Лукаку – 85 000 000 евро.

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