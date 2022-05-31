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Моро покинет московское «Динамо» летом

Дата публикации: 31-05-2022

По информации «РБ Спорт», текущий сезон был последним для Николы Моро в составе «Динамо». Хавбек покинет клуб в летнее межсезонье.

Источник сообщает, что агенты хорвата уже начали поиски нового места работы для своего клиента. Текущее соглашение полузащитника с «Динамо» действует до лета 2025 года. Клуб не планирует разрывать трудовые отношения с 24-летним футболистом по соглашению сторон, потому перейти в другой клуб в статусе свободного агента ему не удастся.

За «Динамо» Моро выступает с августа 2020 года. В завершившемся сезоне на счету опорника 34 встречи за московскую команду (2 забитых мяча, 2 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает хорвата в 9 миллионов евро.

В 2022 году Моро дебютировал за национальную сборную.

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