Лаутаро Мартинес попал на прицел очередного гранда АПЛ
Дата публикации: 31-05-2022
Лондонский клуб начал строить трансферные планы на лето.
«Челси» заинтересован в услугах Лаутаро Мартинеса из «Интера», сообщает «The Athletic».
В качестве альтернативы рассматривается вариант с подписанием Кристофера Нкунку. Правами на француза владеет «РБ Лейпциг».
Кроме того, «Челси» проявляет интерес к Усману Дембеле, который на данный момент не продлил контракт с «Барселоной» и может стать свободным агентом.
Ориентировочная стоимость Мартинеса – 70 000 000 евро, тогда как Нкунку оценивается в € 65 млн. Дембеле же может достаться «аристократам» абсолютно бесплатно.