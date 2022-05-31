01:04 ()
Свернуть список

Лаутаро Мартинес попал на прицел очередного гранда АПЛ

Дата публикации: 31-05-2022

Лондонский клуб начал строить трансферные планы на лето.

«Челси» заинтересован в услугах Лаутаро Мартинеса из «Интера», сообщает «The Athletic».

В качестве альтернативы рассматривается вариант с подписанием Кристофера Нкунку. Правами на француза владеет «РБ Лейпциг».

Кроме того, «Челси» проявляет интерес к Усману Дембеле, который на данный момент не продлил контракт с «Барселоной» и может стать свободным агентом.

Ориентировочная стоимость Мартинеса – 70 000 000 евро, тогда как Нкунку оценивается в € 65 млн. Дембеле же может достаться «аристократам» абсолютно бесплатно.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close