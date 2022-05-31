Лаутаро Мартинес попал на прицел очередного гранда АПЛ

Дата публикации: 31-05-2022

Лондонский клуб начал строить трансферные планы на лето.



«Челси» заинтересован в услугах Лаутаро Мартинеса из «Интера», сообщает «The Athletic».



В качестве альтернативы рассматривается вариант с подписанием Кристофера Нкунку. Правами на француза владеет «РБ Лейпциг».



Кроме того, «Челси» проявляет интерес к Усману Дембеле, который на данный момент не продлил контракт с «Барселоной» и может стать свободным агентом.



Ориентировочная стоимость Мартинеса – 70 000 000 евро, тогда как Нкунку оценивается в € 65 млн. Дембеле же может достаться «аристократам» абсолютно бесплатно.