Коваленко не исключает возвращения в «Шахтер»

Дата публикации: 31-05-2022

Украинский полузащитник рассмотрит все варианты следующим летом.



Виктор Коваленко является игроком «Аталанты», но сезон-2021/22 провел за «Специю» на правах аренды.



26-летний футболист рассказал, при каких условиях он может вернуться в «Шахтер».



«Шахтер? Думаю, все возможно. Вероятность моего возвращения в родной клуб есть. Если следующий сезон УПЛ состоится, то почему бы и нет? Готов рассмотреть такой вариант», - поведал футболист в эфире «Вацко Live».



Украинец сменил «Шахтер» на «Аталанту» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила 600 тыс евро.



Во всех клубных турнирах этого сезона Коваленко был задействован в 27 встречах (1 гол и 4 ассиста).