«Челси» следит за ситуацией с Хакими

Дата публикации: 31-05-2022

В летнее межсезонье Ашраф Хакими может перейти из «ПСЖ» в «Челси». Ранее стало известно, что марокканца не устраивает его положение в Париже, и он думает над уходом из команды по окончании сезона.



Ресурс «The Athletic» пишет, что ситуацией может воспользоваться «Челси». Лондонцы готовы включиться в борьбу за Хакими. Примечательно, что защитник мог перейти в «Челси» еще прошлым летом, но предпочел стать игроком «Пари Сен-Жермен».



Парижане выкупили права на Хакими в 2021 году за 66,5 млн евро. «Интер», не планировавший отпускать марокканца, решился продать его из-за серьезных финансовых сложностей. С начала сезона Ашраф провел за «красно-синих» 41 игру (4 забитых мяча, 6 голевых передач).



Стоимость 23-летнего защитника равняется 65 млн евро (источник – «Transfermarkt»).