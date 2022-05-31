«Реал» хочет приобрести американского вратаря Слонину

Дата публикации: 31-05-2022

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».



Согласно источнику, руководство мадридского клуба готовит предложение по поводу 18-летнего американца.



Ранее в прессе была информация о том, что в услугах Габриэля заинтересованы «Бавария», «Челси», «Ювентус» и «Вулверхэмптон».



Напомним, что ранее Слонина получил вызов в сборную Польши, но сам он намерен выступать в составе американской национальной команды.



Напомним, что сменщиком Тибо Куртуа является Андрей Лунин и переход еще одного молодого вратаря может еще больше снизить шансы украинца на получение игровой практики.



В текущем розыгрыше на счету Слонины 13 матчей (5 «сухих») с 20 пропущенными голами.