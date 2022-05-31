01:04 ()
Свернуть список

«Реал» хочет приобрести американского вратаря Слонину

Дата публикации: 31-05-2022

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

Согласно источнику, руководство мадридского клуба готовит предложение по поводу 18-летнего американца.

Ранее в прессе была информация о том, что в услугах Габриэля заинтересованы «Бавария», «Челси», «Ювентус» и «Вулверхэмптон».

Напомним, что ранее Слонина получил вызов в сборную Польши, но сам он намерен выступать в составе американской национальной команды.

Напомним, что сменщиком Тибо Куртуа является Андрей Лунин и переход еще одного молодого вратаря может еще больше снизить шансы украинца на получение игровой практики.

В текущем розыгрыше на счету Слонины 13 матчей (5 «сухих») с 20 пропущенными голами.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close