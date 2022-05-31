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«Манчестер Сити» проявляет интерес к Джеймсу

Дата публикации: 31-05-2022

Правый защитник «Челси» может сменить клубную прописку.

Goal.com утверждает, что «Манчестер Сити» интересуется Рисом Джеймсом.

На данный момент никакой конкретики нет, кроме того, один из приоритетов «Челси» после смены владельца – продление соглашения с футболистом. Действующий контракт фулбека с «синими» рассчитан еще на три года.

Джеймс является выпускником академии «Челси». Свой первый матч за основную команду лондонцев он провел 19 октября 2019 года. Почти год спустя фулбек дебютировал в сборной Англии.

В этом сезоне Джеймс поучаствовал в 25 поединках АПЛ: на его счету 5 голов и 9 результативных передач.

По версии портала «Transfermarkt» сегодня британец стоит порядка 55 млн евро.

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