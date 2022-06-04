«Спартак» выкупил трансфер Мартинса

Дата публикации: 04-06-2022

В пресс-службе «Спартака» сообщили о подписании полноценного контракта с Кристофером Мартинсом, ранее выступавшим за «красно-белых» на правах аренды. Соглашение с хавбеком из Люксембурга рассчитано на 4 года.



Лука Каттани сообщил о возможном выкупе прав на Мартинса еще 11-го мая. Сделка стала возможной благодаря тому, что «Спартак» выполнил условия, необходимые для этого. По данным «Transfermarkt», сумма трансфера составила 6,4 млн евро.



«Красно-белые» арендовали полузащитника в январе 2022 года у «Янг Бойз» за 0,5 млн евро. В составе московской команды 25-летний футболист выходил на поле в 13 встречах (1 забитый мяч, 3 результативные передачи).



В сборную Люксембурга Мартинс вызывается с 2014 года.