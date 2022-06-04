«МЮ» отложил сделку по Нуньесу, клуб сперва хочет приобрести де Йонга

Дата публикации: 04-06-2022

В «Ман Юнайтед» решили взять паузу в оформлении перехода Дарвина Нуньеса, принадлежащего «Бенфике». Информацией поделился ресурс «Talk Sport».



Источник отмечает, что «красные дьяволы» намерены бросить все силы на закрытие сделки по переходу Френки де Йонга. Именно хавбек «Барселоны» является для английской команды приоритетной целью в летнее межсезонье. В «Юнайтед» голландца хочет видеть Эрик тен Хаг, ранее уже работавший с ним в «Аяксе».



Трансфер Нуньеса может обойтись «манкунианцам» в 70 000 000 евро. Именно столько хочет получить за своего форварда «Бенфика». Среди претендентов на 22-летнего уругвайца также значатся «Челси», «Бавария» и «Арсенал».



Контракт Нуньеса с «Бенфикой» истекает в июне 2025 года.