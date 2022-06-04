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«Краснодар» начал переговоры по трансферу Агаларова

Дата публикации: 04-06-2022

«РБ Спорт» информирует, что «Краснодар» заинтересован в услугах Гамида Агаларова. «Быки» уже начали переговоры с «Уфой» по трансферу 21-летнего форварда.

В летнее межсезонье в «Краснодаре» намерены подписать футболиста в атакующую линию. «Уфа» ищет покупателя для Агаларова, надеясь за счет этого стабилизировать свое финансовое положение. Однако говорить о скором закрытии сделки еще рано. У уфимского клуба имеются и другие предложения по нападающему. За своего игрока «Уфа» планирует получить 5 млн евро.

В минувшем сезоне Агаларов с 19 забитыми мячами стал лучшим снайпером РПЛ. На его счету 33 игры в составе уфимской команды. Контракт 21-летнего Гамида с «горожанами» истекает летом 2024 года.

Transfermarkt.de оценивает Агаларова в 6 000 000 евро.

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