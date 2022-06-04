«Манчестер Сити» готовит первое предложение по Филлипсу

Дата публикации: 04-06-2022

«Ман Сити» в скором времени направит в «Лидс» первое предложение по Кэлвину Филлипсу. Об этом рассказал Грэм Бэйли.



Журналист отметил, что идея пригласить Филлипса в стан «небесно-голубых» исходит от Хосепа Гвардиолы. Тренер уверен, что опорник «Лидса» сможет заменить Фернандиньо, сотрудничество с которым решено было завершить. Филлипс пока раздумывает над переходом, поскольку на его позиции в «Сити» выступает Родри, и испанец вряд ли отправится в запас с приходом Кэлвина.



Соглашение Филлипса с «Лидсом» действует до лета 2024 года. В сезоне 21/22 в активе 26-летнего англичанина 20 игр в Премьер-лиге (1 результативная передача).



Рыночная стоимость полузащитника составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).