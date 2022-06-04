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Агент Фассона: сделка с «Локомотивом» близка к завершению

Дата публикации: 04-06-2022

В ближайшее время «Локомотив» может усилиться Лукасом Фассоном, выступающим за «Атлетико Паранаэнсе». Информацию подтвердил Илдемир Лопес, работающий с защитником.

В разговоре с Андреем Ирха из «Чемпионата» агент игрока сообщил следующее: «Переговоры, действительно, проходят, сделка близится к завершению. Проект, представленный «Локомотивом», прекрасен. Фассон является футболистом, способным показывать высокий результат».

Сообщается, что переговоры с представителями центрбека вел Томас Цорн, являющийся спортивным директором «железнодорожников». Сумма трансфера оценивается в 3 млн евро.

Цвета бразильской команды Фассон защищает с лета 2021 года. В его активе 20 игр за клуб (без результативных действий).

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