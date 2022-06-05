Дата публикации: 05-06-2022

«Daily Mail» пишет, что «Тоттенхэм» отказался от идеи подписать Пауло Дибалу. Лондонцы посчитали финансовые требования форварда завышенными. 28-летний аргентинец просил у «шпор» недельную зарплату в 0,33 млн евро.



Ранее СМИ писали об интересе к Дибале со стороны «Интера». Миланцы подготовили для футболиста 4-летнее соглашение с годовой зарплатой в 6 млн евро.



Минувший сезон Дибала провел в составе «Ювентуса», за который он выступал с 2015 года. В активе аргентинца 39 игр (15 забитых мячей, 6 результативных передач).



Контракт Дибалы с «бьянконери» действует до конца июня, после чего он станет свободным агентом. Transfermarkt.de оценивает аргентинца в 40 000 000 евро.