У Иско проблемы с поиском нового клуба

Дата публикации: 05-06-2022

Иско не может найти себе новое место работы. По информации Sport.es, хавбек «Реала» не удовлетворен поступившими предложениями, поскольку имеет более высокие требования по зарплате.



«Сливочные» решили не пролонгировать сотрудничество с 30-летним футболистом и уже объявили о его уходе.



Сообщается, что Иско интересен «Бетису», «Севилье», «Валенсии» и «Роме». Однако они не могут удовлетворить финансовые требования игрока. Источник утверждает, что в новом клубе испанец хочет получать не меньше 7 млн евро в год.



В прошедшем сезоне Иско сыграл за «Реал» всего в 17 встречах, отметившись 2 забитыми мячами.



Рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет 7,5 млн евро (по версии «Transfermarkt»).