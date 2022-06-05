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У Иско проблемы с поиском нового клуба

Дата публикации: 05-06-2022

Иско не может найти себе новое место работы. По информации Sport.es, хавбек «Реала» не удовлетворен поступившими предложениями, поскольку имеет более высокие требования по зарплате.

«Сливочные» решили не пролонгировать сотрудничество с 30-летним футболистом и уже объявили о его уходе.

Сообщается, что Иско интересен «Бетису», «Севилье», «Валенсии» и «Роме». Однако они не могут удовлетворить финансовые требования игрока. Источник утверждает, что в новом клубе испанец хочет получать не меньше 7 млн евро в год.

В прошедшем сезоне Иско сыграл за «Реал» всего в 17 встречах, отметившись 2 забитыми мячами.

Рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет 7,5 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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