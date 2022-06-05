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«МЮ» и «Ливерпуль» претендуют на нападающего «Вильярреала»

Дата публикации: 05-06-2022

Арно Данжума Груневелд может продолжить карьеру в Англии. Форвардом «Вильярреала» интересуются «Ливерпуль» и «Ман Юнайтед». Информацией поделилось издание «Daily Express».

В летнее межсезонье в соглашении голландца с «Вильярреалом» заработает опция по отступным в размере 45 млн евро. Сам Данжума пока не думает о смене команды и сосредоточен на выступлениях за свой нынешний клуб.

Текущий сезон для 25-летнего футболиста получился весьма удачным. Он отличился 16 раз и отдал 4 голевые передачи в 34 поединках за «желтую субмарину». Вместе с испанской командой нападающий дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Соглашение Данжумы с «Вильярреалом» действует до июня 2026 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 50 млн евро.

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