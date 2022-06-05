«Ювентус» заинтересован в защитнике «Удинезе»

Дата публикации: 05-06-2022

Ресурс «Fichajes» информирует, что «Ювентус» рассматривает вариант с покупкой защитника «Удинезе». Речь идет о Науэле Молине. Сумма сделки может составить порядка 25-30 млн евро.



Ранее СМИ писали об интересе к Молине со стороны испанского «Атлетико» и английского «Арсенала».



Аргентинец выступает за «Удинезе» с осени 2020 года. Его прежним клубом был «Бока Хуниорс». Молина связан контрактом с итальянской командой до июня 2026 года. В завершившемся сезоне на счету 24-летнего фулбека 37 игр на клубном уровне, в которых он отметился 8 забитыми мячами и 5 результативными пасами.



Ценник на футболиста составляет 10 000 000 евро («Transfermarkt»).



В аргентинскую сборную Науэль Молина вызывается с 2021 года.