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«Венеция» не будет выкупать Сигурдссона у ЦСКА

Дата публикации: 05-06-2022

Арнор Сигурдссон, арендованный «Венецией» у ЦСКА, в скором времени вернется в Россию. Об этом рассказал Александр Мента, занимающий должность главного скаута итальянской команды.

«Будет ли клуб пытаться выкупить Арнора по завершении арендного соглашения? Нет. Он присоединится к ЦСКА», - сообщил Мента журналисту Микеле Антонову из «Чемпионата».

«Венеция» арендовала Сигурдссона прошлым летом за 0,8 млн евро. В составе итальянской команды исландец провел 11 встреч (без результативных действий).

Соглашение 23-летнего полузащитника с «армейцами» истекает летом 2024 года. Рыночный ценник на игрока равняется 3 млн евро («Transfermarkt»).

В исландской сборной Сигурдссон дебютировал в 2018 году.

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