«МЮ» и «Бавария» интересуются защитником «Интера»

Дата публикации: 07-06-2022

По информации «Calciomercato», «Бавария» и «Ман Юнайтед» проявляют интерес к Дензелу Думфрису. «Интер», владеющий правами на 26-летнего крайнего защитника, готов расстаться с ним.



В Италию голландец перебрался прошлым летом из ПСВ, подписав с миланским клубом 4-летнее соглашение. Его трансфер обошелся «Интеру» в 13,7 млн евро.



В завершившемся сезоне в активе Думфриса 45 встреч за «нерадзурри», в которых он отметился 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Рыночная стоимость фулбека составляет 20 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



За сборную Нидерландов Дензел впервые сыграл осенью 2018 года. Всего на его счету 32 игры в составе национальной команды (3 забитых мяча, 5 голевых пасов).