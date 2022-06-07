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Источник: Кононов возглавит «Арсенал»

Дата публикации: 07-06-2022

В скором времени Олег Кононов может вернуться к тренерской работе в России. В Telegram-канале Сергея Егорова появилась информация, что специалист будет руководить тульским «Арсеналом», потерявшим прописку в РПЛ по итогам сезона 21/22.

«В Туле ситуация движется к возвращению Кононова. Скорее всего, назначение состоится уже вечером сегодняшнего дня. Дальше ждать уже не получится, поскольку сезон в ФНЛ начнется в первых числах июля», - сообщил журналист в своем «Telegram».

Кононов работал в «Арсенале» в июне-ноябре 2018 года. Последним местом работы специалиста в России был «Спартак», откуда он ушел в сентябре 2019 года.

Ранее СМИ сообщали, что новым наставником «Арсенала» может стать Курбан Бердыев.

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