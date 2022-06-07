«Реал» хочет подписать Жезуса после неудач с Мбаппе и Холандом

Дата публикации: 07-06-2022

«Реал» ищет усиление в линию нападения. Одним из потенциальных новичков «сливочных» является Габриэл Жезус. На форварда «Манчестер Сити» мадридцы переключились после провалов в переговорах по Эрлингу Холанду и Килиану Мбаппе. Информацией поделился ресурс «Cadena Ser».



За «горожан» Жезус, являющийся воспитанником «Палмейраса», выступает с 2017 года. Его соглашение с «Сити» истекает летом 2023 года. В минувшем сезоне бразилец выходил на поле в футболке английского клуба в 41 игре, отметившись 13 голами и 12 результативными пасами.



Ценник на 25-летнего бомбардира составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).



С 2016 года Жезус вызывается в сборную Бразилии. В 2019 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок Америки.