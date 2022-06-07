Мората может продолжить карьеру в АПЛ
Дата публикации: 07-06-2022
Альваро Мората, правами на которого владеет «Атлетико», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Издание «Calciomercato» утверждает, что интерес к центрфорварду проявляет «Ньюкасл».
В прошлом сезоне Мората выступал за «Ювентус» в рамках 2-летнего арендного договора. В активе 29-летнего испанца 12 забитых мячей и 9 ассистов в 48 встречах за туринскую команду. В контракте с футболистом была прописана опция выкупа за 35 млн евро, но «Ювентус» решил не активировать ее.
Аренда Мораты завершится 30-го июня, после чего он вернется в «Атлетико», соглашение с которым рассчитано до лета 2023 года.
Рыночная стоимость нападающего составляет 30 000 000 евро.
В 2017-2019 годах Мората, будучи игроком «Челси», уже выступал в АПЛ.