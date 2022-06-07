Мората может продолжить карьеру в АПЛ

Дата публикации: 07-06-2022

Альваро Мората, правами на которого владеет «Атлетико», может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Издание «Calciomercato» утверждает, что интерес к центрфорварду проявляет «Ньюкасл».



В прошлом сезоне Мората выступал за «Ювентус» в рамках 2-летнего арендного договора. В активе 29-летнего испанца 12 забитых мячей и 9 ассистов в 48 встречах за туринскую команду. В контракте с футболистом была прописана опция выкупа за 35 млн евро, но «Ювентус» решил не активировать ее.



Аренда Мораты завершится 30-го июня, после чего он вернется в «Атлетико», соглашение с которым рассчитано до лета 2023 года.



Рыночная стоимость нападающего составляет 30 000 000 евро.



В 2017-2019 годах Мората, будучи игроком «Челси», уже выступал в АПЛ.