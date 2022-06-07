«Наполи» готов подписать трансферную цель «Барселоны» и «Атлетико»

Дата публикации: 07-06-2022

«Marca» информирует, что «Наполи» готов включиться в борьбу за Карлоса Солера, правами на которого владеет «Валенсия». Интерес к хавбеку также проявляют «Атлетико» и «Барселона».



Cолер воспитывался в академии «Валенсии». В декабре 2016 года он дебютировал за основу испанской команды. В сезоне 2021/2022 на счету 25-летнего футболиста 38 поединков (12 забитых мячей, 5 результативных передач).



Срок действия контракта Солера с «летучими мышами» ограничен июнем 2023 года. Рыночная стоимость игрока – 50 млн евро.



Осенью 2021 года Солер впервые сыграл за сборную Испании. Всего в активе центрального полузащитника 7 матчей за национальную команду, в которых он отметился 2 забитыми мячами.