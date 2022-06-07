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«Тоттенхэм» требует от «Аякса» 30 млн евро за Бергвейна

Дата публикации: 07-06-2022

«Тоттенхэм Хотспур» готов расстаться со Стевеном Бергвейном и уже озвучил цену на вингера. Фабрицио Романо пишет, что англичане хотят получить с продажи 24-летнего игрока, интерес к которому проявляет «Аякс», 30 миллионов евро.

Антонио Конте, возглавляющий «шпор», не видит Бергвейна в составе своей команды в следующем сезоне, потому «Тоттенхэм» намерен избавиться от голландца. Вместе с тем лондонцы рассчитывают неплохо заработать на его трансфере.

Бергвен пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года. В сезоне 21/22 он был задействован в 32 играх (4 гола, 2 ассиста). Трудовой договор футболиста с клубом истекает в июне 2025 года.

Зимой Стевен Бергвейн мог вернуться в Нидерланды, но переговоры завершились неудачей.

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