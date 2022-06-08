«Монако» зимой отказался продать Головина в «Ньюкасл» за 40 млн евро

Дата публикации: 08-06-2022

«Чемпионат», ссылаясь на источник, владеющий информацией, сообщил, что в зимнее трансферное окно «Ньюкасл» хотел купить Александра Головина.



«Английская команда готова была выложить за россиянина 40 млн евро, но «Монако» ответил отказом на данное предложение», - уточнил источник «Чемпионата».



Головин стал игроком «монегасков» летом 2018 года. Ранее он выступал в составе ЦСКА. Его трансфер обошелся французской команде в 30 000 000 евро.



В завершившемся сезоне в активе 26-летнего хавбека 4 забитых мяча и 8 голевых передач в 40 играх.



Контракт Головина с «красно-белыми» рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста равняется 25 млн евро (Transfermarkt.de).