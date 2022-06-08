«Реал» договорился о трансфере Тчуамени за 100 млн евро

Дата публикации: 08-06-2022

По информации «The Athletic», Орельен Тчуамени может пополнить состав «Реала».



Источник утверждает, что мадридцам удалось согласовать переход с «Монако», владеющим правами на хавбека, в устной форме. Сумма трансфера составит 100 000 000 евро. Клубы продолжают работу над юридической стороной сделки, пытаясь в максимально короткие сроки завершить ее.



В услугах Тчуамени также заинтересованы «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Ман Юнайтед». Однако сам француз хочет стать игроком «Реала».



За «монегасков» Орельен выступает с 2020 года. В сезоне 21/22 он провел за «Монако» 50 встреч, отметившись 5 голами и 3 ассистами.



Соглашение 22-летнего опорника с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt.de оценивает Тчуамени в 40 миллионов евро.