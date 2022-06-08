«ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего сборной Италии

Дата публикации: 08-06-2022

Джанлука Скамакка может пойти на повышение. Форвард «Сассуоло» привлек внимание «ПСЖ». Издание «Sky Sport Italia» утверждает, что стороны уже провели переговоры, в рамках которых обсудили условия трансфера.



Изначально СМИ связывали нападающего «Сассуоло» с английским «Арсеналом». Позднее Джованни Карневали, занимающий должность директора итальянской команды, сообщил об отсутствии предложений по 23-летнему форварду.



Скамакка связан трудовыми отношениями с «Сассуоло» до июня 2026 года. В минувшем сезоне в его активе 38 встреч в составе итальянского клуба (16 забитых мячей, 1 голевой пас). Рыночный ценник на нападающего составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).



В 2020 году сообщалось об интересе к форварду со стороны «Ренна» и «Марселя».